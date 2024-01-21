Рублёв играет в 17-м в карьере пятисетовом матче. У него 50% побед в таких поединках
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прямо сейчас в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024 начал свой 17-й в карьере пятисетовый матч.
Напомним, за выход в четвертьфинал соревнований Рублёв (5) сражается с 10-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором (10).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Алекс де Минор в 1/8 финала Australian Open.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
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5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Отметим, что в предыдущие 16 раз, когда дело в матче доходило до решающего пятого сета, Рублёв одержал восемь побед и восемь раз проиграл. В частности, его последний пятисетовик состоялся здесь же, на AO-2024. Он в пяти сетах обыграл бразильца Тьяго Уайлда в первом круге.
Комментарии
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