Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 22 января

Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 22 января
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 22 января, в Мельбурне пройдёт девятый день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны матчи четвёртого круга в женской сетке соревнований.

За выход в четвертьфинал турнира поборется российская теннисистка Анна Калинская, которой предстоит встретиться с 26-й сеяной итальянкой Ясмине Паолини. Матч начнётся приблизительно в 9:00 мск.

Australian Open — 2024. Расписание матчей 22 января
Женщины. Четвёртый круг

4:00

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q)

5:30

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19)

9:00

Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия)

13:00

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция)

Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции матчей Виктории Азаренко и Анны Калинской.

Женская сетка Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android