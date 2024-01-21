Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 22 января

В понедельник, 22 января, в Мельбурне пройдёт девятый день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны матчи четвёртого круга в женской сетке соревнований.
За выход в четвертьфинал турнира поборется российская теннисистка Анна Калинская, которой предстоит встретиться с 26-й сеяной итальянкой Ясмине Паолини. Матч начнётся приблизительно в 9:00 мск.
Australian Open — 2024. Расписание матчей 22 января
Женщины. Четвёртый круг
4:00
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q)
5:30
Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19)
9:00
Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия)
13:00
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция)
Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции матчей Виктории Азаренко и Анны Калинской.