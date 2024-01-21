Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 22 января

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В понедельник, 22 января, в Мельбурне пройдёт девятый день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны матчи четвёртого круга в женской сетке соревнований.

За выход в четвертьфинал турнира поборется российская теннисистка Анна Калинская, которой предстоит встретиться с 26-й сеяной итальянкой Ясмине Паолини. Матч начнётся приблизительно в 9:00 мск.

Australian Open — 2024. Расписание матчей 22 января

Женщины. Четвёртый круг

4:00

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Даяна Ястремская (Украина, Q)

5:30

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19)

9:00

Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия)

13:00

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Осеан Доден (Франция)

Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции матчей Виктории Азаренко и Анны Калинской.