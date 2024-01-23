Джокович: арена Рода Лэйвера — главный корт в моей карьере

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём успешном выступлении на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Серб вышел в полуфинал соревнований.

«Рекордная 33-я победа подряд? Это много значит для меня. Не знал, что повторил рекорд Моники Селеш. От этого моё достижение стало ещё более особенным, я очень люблю Монику. В детстве постоянно держал Монику в голове, потому что моя теннисная мать Елена Генчич работала с ней. Я постоянно слышал – Моника то, Моника сё, Моника питается вот так, Моника спит вот столько, Моника вот так тренируется.

В детстве Моника была моим кумиром и героем, я на неё равнялся. В первую нашу встречу очень нервничал. Она говорит на нашем языке, потому что родилась в Сербии, хотя большую часть жизни и провела в США. Знаю, что у неё была невероятная карьера, особенно здорово она играла в Австралии. Всем интересно, как далеко она могла бы зайти, если бы с ней не случилось то, что случилось. Могу сказать о Монике только хорошее. Рад, что мы с ней делим этот рекорд.

Если я могу где-то далеко зайти, то на «Больших шлемах», так? Особенно здесь. Знаю о своей серии и о том, сколько матчей я выиграл на «Род Лэйвер Арене». Я не хочу это заканчивать. Чем дольше длится серия, тем больше уверенности и ожиданий, и в то же время желания сделать всё возможное и невозможное. Обожаю играть на этом корте. Это главный корт в моей карьере», — сказал Джокович на пресс-конференции.