Крейчикова — о поражении от Соболенко: сегодня я грущу, но в целом это хороший результат

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 11-я ракетка мира Барбора Крейчикова прокомментировала поражение от Арины Соболенко в матче 1/4 финала Australian Open — 2024 (2:6, 3:6).

«Расстроена результатом, но в целом четвертьфинал – великолепный результат. Весь турнир у меня были тяжёлые матчи, и я очень рада, что смогла все их отыграть. Сегодня я грущу, но чувствую, что завтра увижу, что это очень хороший результат, отличное начало сезона», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба турнира.

Напомним, в полуфинальном матче Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.