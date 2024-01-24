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Ястремская — пятая теннисистка в истории ТБШ, пробившаяся в полуфинал из квалификации

Ястремская — пятая теннисистка в истории ТБШ, пробившаяся в полуфинал из квалификации
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93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала Australian Open в женском одиночном разряде благодаря победе в двух сетах над 50-й в рейтинге WTA Линдой Носковой из Чехии (6:3, 6:4). При этом свой турнирный путь на Открытом чемпионате Австралии Ястремская начала не в основной сетке, а с квалификационных раундов.

Украинская спортсменка стала пятой теннисисткой-одиночницей в истории, пробившейся в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации. Ранее это удалось Кристин Матисон на Australian Open — 1978, Александре Стивенсон на Уимблдоне-1999, Надие Подороске на Roland Garros — 2020 и Эмме Радукану на US Open — 2021.

В полуфинале Ястремская сыграет с победителем матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и посеянной на Australian Open — 2024 под 12-м номером китаянкой Чжэн Циньвэнь, имеющей 15-й номер в мировом рейтинге.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 04:15 МСК
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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