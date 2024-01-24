«С каждым может случиться». Ястремская — о рукопожатии Котляр и Минчевой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о рукопожатии теннисистки из Украины Елизаветы Котляр и российской теннисистки Влады Минчевой. Ястремская предположила, что это произошло случайно из-за переполняющих эмоций.

«У украинцев есть своя позиция. Мы не жмём руки. Но она ещё молодая, не такая опытная. Такое с каждым может случиться. Не могу её судить, потому что не знаю, что у неё в голове. Не знаю, специально она это сделала или нет. Но уверена, что она за Украину и просто расчувствовалась и растерялась», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Напомним, что в матче первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (Австралия) Котляр и Минчева пожали друг другу руки в конце матча. Минчева обошла соперницу вы игре со счётом — 6:2, 6:4.