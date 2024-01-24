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Зверев впервые обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP на турнире «Большого шлема»

Зверев впервые обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP на турнире «Большого шлема»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP на турнире «Большого шлема».

Это произошло в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Зверев со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 обыграл двукратного чемпиона мэйджоров, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Нельзя не отметить, что первая победа Зверева над игроком первой десятки на ТБШ также пришлась на матч с Алькарасом. Это случилось в мае 2022 года. Тогда немец с русскими корнями обыграл испанца со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В тот момент Алькарас был шестой ракеткой мира, а Зверев — третьей.

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