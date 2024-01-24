Зверев сразится с Медведевым за финал Australian Open. Немец сумел дожать Алькараса

В среду, 24 января, на Australian Open проходят заключительные четвертьфиналы в мужском и в женском одиночном разрядах. В последней встрече дня сошлись вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде Александр Зверев (Германия).

Путь к очному противостоянию теннисистов в Мельбурне сложился по-разному. Испанец проиграл в своих стартовых четырёх матчах лишь сет: это случилось в поединке второго круга против Лоренцо Сонего из Италии. В матчах против француза Гаске, китайца Шана (снялся в начале третьей партии) и серба Кецмановича Карлос подобной вольности себе не позволял.

Зверев шёл по сетке куда труднее. На старте Открытого чемпионата Австралии немец одержал непростую волевую победу над соотечественником Домиником Кёпфером — 4:6, 6:3, 7:6 (3), 6:3. Уже во втором раунде Александр вытащил тяжелейший пятисетовик против 163-й ракетки мира Лукаша Кляйна из Словакии — 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10-7). Лишь только в 1/16 финала 26-летний уроженец Гамбурга без проблем справился с американцем Алексом Микельсеном, закрыв его в трёх партиях со счётом 6:2, 7:6 (4), 6:2. А в четвёртом круге Звереву снова пришлось играть матч-триллер против представителя Великобритании Кэмерона Норри. Эта встреча завершилась победой немецкого теннисиста со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3).

Стоит отметить, что Александр является одним из самых неудобных соперников для Карлоса. Спортсмены встречались до этого шесть раз, и счёт личных противостояний — 4-3 в пользу олимпийского чемпиона Токио в одиночном разряде (3-1 на харде). В прошлом сезоне они играли трижды, и Алькарас победил 6:1, 6:2 на грунте «Мастерса» в Мадриде, затем 6:3, 6:2, 6:4 в четвертьфинале US Open, а потом Александр выиграл 6:7(3), 6:3, 6:4 на старте группового раунда Итогового чемпионата. Правда, из группы немец всё равно не вышел, в отличие от испанца.

В преддверии очередного матча с представителем Германии 20-летний уроженец Эль-Пальмара решил поделиться ожиданиями от грядущего сражения.

«Приятно выйти в четвертьфинал в Мельбурне. Это большой, потрясающий турнир. Горжусь своим уровнем игры. Будет непростой четвертьфинал против Саши. Надеюсь выйти в полуфинал, но посмотрим, как сложится следующий матч. Здорово, что смог выйти на такой уровень игры. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, к четвертьфиналу подхожу с огромной уверенностью в себе. Буду считать это своим преимуществом. Но, надеюсь, в четвертьфинале сыграю лучше, чем сегодня.

Саша – великолепный игрок, он на этом турнире обыгрывал отличных игроков. Мне нравится против него играть, у нас всегда тяжёлые битвы. Я должен показать свой лучший уровень. Он каждый раз вынуждает меня полностью выкладываться. Последний наш матч я ему проиграл. Надо уделить этому внимание, сыграть лучше, чем тогда. Я буду наслаждаться этим матчем, тем, что играю в четвертьфинале против него, и, надеюсь, выиграю», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Александр Зверев, в свою очередь, отметил следующее.

«Конечно, у Алькараса будет преимущество, потому что он сыграл меньше сетов. Меньше играешь – больше свежести, но я нормально себя чувствую. Не как на US Open, когда я уже мёртвый был, физически был полностью вымотан. Конечно, я устал, потому что во второй раз за последние три матча сыграл 7:6 в пятом сете. Но я не мёртвый, не полностью вымотан. Не так, как на US Open.

Бензин ещё есть, 100%. Сил придаёт и то, что это будет вечерний четвертьфинал на «Род Лэйвер Арене» против второй ракетки мира. Надеюсь, будет классный и увлекательный матч», — заявил Зверев на пресс-конференции.

В стартовой партии олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде действовал изумительно. Немец играл очень уверенно, задавал хороший темп и уверенно атаковал. Алькарас, который был явным фаворитом этого четвертьфинала, безусловно, провёл свой худший сет на нынешнем Australian Open. У второй ракетки мира практически ничего не получалось, его буквально не было на корте. В результате Зверев дважды взял подачу соперника и закрыл первый сет со счётом 6:1. Статистика партии: 7/5 у Александра по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 2/11 – у Карлоса.

Во втором сете двукратный чемпион ТБШ заиграл намного лучше и вполне мог повести с брейком при счёте 2:3. Однако шестая ракетка мира в одиночном разряде отыграл двойной брейк-пойнт, выстоял в трудной ситуации и в итоге сравнял цифры на табло — 3:3. А затем уже сам представитель Германии в упорной борьбе сделал брейк и уверенно довёл сет до победы, взяв четыре гейма подряд — 6:3. 5/4 у Александра по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 10/10 – у Карлоса. К слову, теннисные эксперты уже успели восхититься подачей Зверева в этом матче. Финалист Уимблдона-2022 в одиночном разряде Ник Кирьос заявил, что никогда не видел Александра настолько хорошо подающим. А вот испанец продолжал допускать невынужденные ошибки, особенно с форхенда.

Александр Зверев Фото: Julian Finney/Getty Images

Даже статистика говорила о том, что совершить камбэк Алькарасу будет крайне трудно. Испанский теннисист ни разу не отыгрывался с 0:2 по сетам за всю профессиональную карьеру. При этом Зверев мог одержать дебютную победу над игроком из топ-5 на мэйджоре. Александр не сбавлял оборотов, продолжал давить на приёме и гнуть свою линию. В напряжённом четвёртом гейме новой партии 26-летний уроженец Гамбурга сделал очередной брейк, который позволил ему повести с комфортным преимуществом — 3:1. На брейк-пойнте Карлос в обмене кроссами с задней линии смазал кросс с бэкхенда, пробив в коридор, а при счёте 40:40 и вовсе допустил двойную ошибку. Казалось бы, что немец спокойно доведёт дело до победного конца, но олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде не подал на матч при счёте 5:4 и позволил оппоненту вернуться в игру. Далее противники держали свои подачи и дошли до тай-брейка. Именно на нём поймал кураж Алькарас, мяч полетел у него куда более резко, чем в первых двух партиях. Тай-брейк Карлос провёл прекрасно, взяв семь очков подряд со счёта 0:2 — 7:6 (2).

Карлос Алькарас Фото: Cameron Spencer/Getty Images

На старте четвёртой партии теннисисты обменялись брейками — 1:1. В дальнейшем соперники даже не давали шанса друг другу зацепиться на приёме, но в девятом гейме сета Алькарас провалил гейм на подаче. При счёте 15:40 Карлос разложил мяч по углам корта, пошёл вперёд — и не смог чётко укоротить с лёта после плотного удара Александра слева по линии, сыграв резаным в сетку. Немецкий спортсмен вышел подавать на матч во второй раз. На этот раз он смог сделать это, дожав вторую ракетку мира со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:4 за 3 часа 6 минут. Складывалось ощущение, что, если бы дошло дело до пятого сета, там могло Александра не хватить по физике — ведь он начал уставать и похуже двигаться по корту, в том числе из-за мозолей. Немец вышел в свой второй полуфинал в карьере на австралийском ТБШ, а за выход в решающую стадию турнира сразится со своим одним из самых неудобных соперников — Даниилом Медведевым. Это будет их 19-е очное сражение. А вот Карлос Алькарас лишился возможности стать первой ракеткой мира по итогам турнира после сегодняшней неудачи.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».