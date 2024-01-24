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Александр Зверев в 7-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В четвертьфинальном раунде Зверев со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 обыграл двукратного чемпиона мэйджоров, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

В данный момент Звереву 26 лет. Его лучшим достижением на мэйджорах является финал Открытого чемпионата США — 2020, в котором немец со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) проиграл австрийцу Доминику Тиму. Все остальные выходы Александра в полуфиналы ТБШ не увенчались успехом.

За выход в финал AO-2024 Зверев (6) сразится с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым (3).