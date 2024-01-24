Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев в 7-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Александр Зверев в 7-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В четвертьфинальном раунде Зверев со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 обыграл двукратного чемпиона мэйджоров, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

В данный момент Звереву 26 лет. Его лучшим достижением на мэйджорах является финал Открытого чемпионата США — 2020, в котором немец со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) проиграл австрийцу Доминику Тиму. Все остальные выходы Александра в полуфиналы ТБШ не увенчались успехом.

За выход в финал AO-2024 Зверев (6) сразится с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым (3).

Материалы по теме
Зверев сразится с Медведевым за финал Australian Open. Немец сумел дожать Алькараса
Зверев сразится с Медведевым за финал Australian Open. Немец сумел дожать Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android