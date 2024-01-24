Зверев рассказал, как действовал, чтобы обыграть Алькараса

Сегодня, 24 января, немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Сам Зверев рассказал, что придерживался определённой тактики игры, чтобы выйти в полуфинал турнира Australian Open.

«Я всё усложнил, но надо и отдать должное Карлосу. Со счёта 5:2 в третьем сете он стал показывать свой лучший теннис. Но у меня был идеальный старт, я заставлял его спешить. Играл очень агрессивно, можно сказать, забрал ракетку у него из рук. Потому что, если честно, против него это необходимо. Если позволить ему контролировать розыгрыши и темп игры, его невозможно обыграть. В этом плане он лучший в мире. Я должен был взять всё в свои руки, и мне кажется, у меня получилось», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, уже 26 января состоится матч полуфинала, где немец встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.