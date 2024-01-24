«Конечно, я знаю этого парня». Циньвэнь — о том, что 85-летний Лэйвер следил за её матчем

15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, каково это – выигрывать поединок, когда за твоим матчем наблюдает 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 обыграла россиянку Анну Калинскую.

«Конечно, я знаю этого парня (Лэйверу сейчас 85 лет. – Прим. «Чемпионата»), но я не знала, что он присутствует на трибунах. Я была сосредоточена только на мяче и на сопернице. Не могу смотреть ни на что вокруг, когда нахожусь на корте. Но я действительно счастлива, что такие люди приходят сюда», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на него принадлежат Tennis Australia.