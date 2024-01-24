Наумко призналась, что не ожидала увидеть Калинскую в четвертьфинале АО

Заслуженный тренер России по теннису Татьяна Наумко сказала, что не ожидала увидеть Анну Калинскую на второй неделе турнира в Мельбурне, однако она может объяснить, почему так произошло.

«Удивило ли меня, что среди всех россиянок, игравших в одиночном разряде, до второй недели добралась именно Калинская? Честно говоря, да. Но этому есть и логическое объяснение. Когда представительниц одной страны в турнирной сетке много, кто-то должен «выстрелить». Сейчас это оказалась Калинская. Вообще же наши девушки подстёгивают друг друга: увидев на тренировке какой-то интересный элемент, каждая думает, а почему я так не могу?» — приводит слова Наумко Go Tennis.

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала соревнований, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.