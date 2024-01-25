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Алькарас ответил, помешало ли ему отсутствие Ферреро на Australian Open — 2024

Алькарас ответил, помешало ли ему отсутствие Ферреро на Australian Open — 2024
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, помешало ли ему отсутствие личного тренера Хуана-Карлоса Ферреро непосредственно на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Ферреро не поехал с Алькарасом в Австралию, так как не успел восстановиться после операции на колено. Карлос на AO-2024 дошёл до четвертьфинала, где в четырёх сетах проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу Зверева.

«На меня это никак не повлияло. Я и без него показывал очень хороший теннис, а здесь у меня есть Саму, который тоже очень хороший тренер, и я доверяю ему на 100%», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

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