Карлос Алькарас обратился к болельщикам после вылета с Australian Open — 2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Грустно прощаться после поражения, но я очень благодарен за поддержку на этом турнире. До скорой встречи, Австралия!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Зверев обыграл Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. В полуфинале Australian Open — 2024 немецкий теннисист сыграет с третьей ракеткой мира российским спортсменом Даниилом Медведевым. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января. Действующий победитель турнира — серб Новак Джокович.