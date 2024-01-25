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Четвертьфинальный матч Влады Минчевой на юниорском АО был прерван из-за дождя

Четвертьфинальный матч Влады Минчевой на юниорском АО был прерван из-за дождя
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Четвертьфинальный матч между российской теннисисткой Владой Минчевой и японкой Эной Коике на юниорском Australian Open был прерван из-за дождя после первого сета.

Россиянка уступила первую партию со счётом 6:7 (6:8), ведя по ходу сета со счётом 5:1. Кроме того, на тай-брейке при счёте 6:5 у Минчевой был сетбол на подаче соперницы.

Из-за продолжительного дождя матчи на Открытом чемпионате Австралии продолжаются только на аренах, где есть крыша.

Отмечается, что в данный момент Минчева и Коике разминаются на арене Маргарет Корт.

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