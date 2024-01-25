Определились финалисты Australian Open — 2024 в мужском парном разряде
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Сегодня, 25 января, на Australian Open — 2024 определились финалисты в мужском парном разряде.
Так, в первом полуфинальном матче вторые сеяные турнира Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) одержали победу над Томашем Махачем (Чехия) и Чжан Чжичжэнем (Китай). Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) в пользу Бопанны/Эбдена.
Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 05:15 МСК
Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь
Т. Махач Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|
|3
|7 10
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Во втором полуфинале итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавассори в трёх сетах переиграли немцев Янника Ханфмана и Доминика Кёпфера. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) в пользу итальянских теннисистов.
Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 07:45 МСК
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 10
|
|6
|6 5
Янник Ханфман
Доминик Кёпфер
Я. Ханфман Д. Кёпфер
Финал Australian Open в мужском парном разряде состоится в субботу, 27 января.
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