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Определились финалисты Australian Open — 2024 в мужском парном разряде

Определились финалисты Australian Open — 2024 в мужском парном разряде
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Сегодня, 25 января, на Australian Open — 2024 определились финалисты в мужском парном разряде.

Так, в первом полуфинальном матче вторые сеяные турнира Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) одержали победу над Томашем Махачем (Чехия) и Чжан Чжичжэнем (Китай). Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) в пользу Бопанны/Эбдена.

Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 05:15 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Т. Махач Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 7
6 		3 7 10
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден

Во втором полуфинале итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавассори в трёх сетах переиграли немцев Янника Ханфмана и Доминика Кёпфера. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) в пользу итальянских теннисистов.

Australian Open — парный разряд (м). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 07:45 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 10
3 		6 6 5
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Я. Ханфман Д. Кёпфер

Финал Australian Open в мужском парном разряде состоится в субботу, 27 января.

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