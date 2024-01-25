Ольховский: с тем теннисом, который Синнер сейчас показывает, он может обыграть Джоковича

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский заявил, что итальянцу Яннику Синнеру по силам обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 2024.

«Я считаю, что Синнер может обыграть Джоковича. С тем теннисом, который Синнер сейчас показывает, он может прервать победную серию Новака в Мельбурне. Ему не нужно как-то менять свою игру под Новака, он сам сейчас показывает мощный теннис, один из лучших в мире.

Естественно, фаворитом многие считают Джоковича. В решающих стадиях он показывает лучший теннис, он силён психологически. Но Синнер сейчас выглядит теннисистом, который готов побеждать Джоковича. Поэтому я не буду выделять тут фаворита, а просто скажу, что это будет интересный матч, в котором у итальянца есть шансы на победу», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Напомним, матч между теннисистами состоится завтра, 26 января, начало в 6:30 мск.