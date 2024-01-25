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Соболенко вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв Гауфф

Соболенко вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв Гауфф
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В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Соболенко в этом матче четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:45 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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