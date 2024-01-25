Гауфф: в матче с Соболенко на AO-2024 я сыграла лучше, чем на US Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с белоруской Ариной Соболенко.

«Тяжёлый матч. В целом хороший турнир для меня. Сегодня у меня были шансы в обоих сетах, но она играла лучше. Думаю, по плану на игру я сделала всё возможное, всё свелось к паре розыгрышей. Но это теннис. Она лучше подавала. Она допускала меньше ошибок, чем на US Open, а я играла агрессивнее. На US Open был не мой лучший матч. Да, я его выиграла, но считаю, что сегодня играла лучше. Жаль, что не сделала больше первых подач. Думаю, это и стало решающим моментом. У неё был больший процент первой подачи. Тяжело делать вторую подачу, когда ты уже сделала несколько двойных ошибок.

Всё свелось к паре розыгрышей. Может, если бы я смогла удержать подачу при 4:4, матч сложился бы иначе. Но я могу вынести много хорошего. Не считаю, что сегодня я плохо сыграла. Просто не выиграла определённые розыгрыши.

Поражение – это поражение. У меня были шансы, но я поставила себя в хорошее положение, потому что она могла и проиграть первый сет, ведя 5:2 и подавая на сет. На такой стадии любого турнира, особенно «Шлема», обидно проигрывать. Расстроена, потому что хорошо себя чувствовала, выходя на корт. Но в конечном итоге она была лучше. Лучше сыграла эти розыгрыши. Мне во многом надо прибавлять.

Я столько раз с ней играла, знаю, что иногда она не попадёт на моей второй подаче, а иногда сделает виннер. Сегодня она делала виннеры. Во втором сете я старалась лучше попадать на своей второй подаче. Тут дело не в скорости, а в том, куда попадаешь. Быстрее бьёшь или нет, она всё равно пойдёт на мяч. Сегодня я била ей прямо под форхенд, и она каждый раз знала, куда пойдёт мяч. Надо будет над этим поработать», — сказала Гауфф на пресс-конференции.