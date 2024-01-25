Кори Гауфф: не знаю, за счёт чего можно будет остановить Арину в финале

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что не знает, за счёт чего соперница Арины Соболенко может одержать победу в финале Australian Open — 2024.

«Не знаю, за счёт чего можно будет остановить Арину [в финале]. Я сегодня была близка к этому, но надо было забирать определённые очки. Думаю, надо просто забирать эти очки. В финале «Большого шлема» может случиться всё что угодно. В другом матче девочки ни разу не играли в финале, ощущения будут другие. Я в своём первом финале очень нервничала.

Думаю, чтобы её обыграть, надо отнестись к финалу как к любому другому матчу. Даяна и Чжэн только начали свои карьеры. Одной 23, другой 21. Им просто надо справиться с нервами. Не думаю, что Арина выйдет на корт на нервах. Сегодня по её игре не казалось, что она нервничает. Надо справиться с нервами. По плану на игру не скажу. То есть я знаю план на игру, но не расскажу, потому что сегодня он не сработал», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, полуфинальная встреча между Соболенко и Гауфф завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.