Арина Соболенко рассказала, что помогло ей обыграть Гауфф в полуфинале Australian Open

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала ключевые факторы победы над американкой Кори Гауфф (4) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Невероятный матч. Она – великолепный игрок, с ней у нас всегда тяжёлые битвы. Главным стало то, что я смогла сохранять концентрацию несмотря ни на что. Какой бы ни был счёт, я продолжала биться, старалась изо всех сил. Конечно, безумно счастлива выйти в ещё один финал турнира «Большого шлема». Надеюсь, в этот раз получится чуть лучше, чем в прошлый (улыбается).

В финале US Open – 2023 я играла немного пассивно, не так сильно на неё давила. То есть, в первом сете давила, а затем сбавила и пробовала проводить с ней затяжные розыгрыши, и это не очень сработало. Я всю предсезонку работала над ударами при выходе к сетке, чтобы завершать розыгрыш у сетки. Очень довольна, что смогла сделать это сегодня на корте. Думаю, в этом и есть отличие между двумя матчами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.