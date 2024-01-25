Соболенко взяла реванш за US Open! Арина в шаге от 2-го титула AO, у неё 13 побед подряд

В четверг, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первой встрече дня сошлись чемпионка AO-2023 Арина Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, и победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (4). Соболенко за пять матчей, предшествовавших полуфиналу, не отдала соперницам ни одного сета, проиграв всего 16 геймов. В четвертьфинале белоруска обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» 2021 года Барбору Крейчикову (9) — 6:2, 6:3.

Гауфф шла по сетке не менее уверенно. В первых четырёх матчах она, как и Соболенко, не проиграла ни одной партии. И лишь в четвертьфинале с украинкой Мартой Костюк пришлось чуть поднапрячься — 7:6, 6:7, 6:2.

Счёт личных встреч перед сегодняшним полуфиналом был 4-2 в пользу Гауфф, в том числе 3-2 на харде. В прошлом сезоне они обменялись победами: Арина выиграла 6:4, 6:0 в четвертьфинале Индиан-Уэллса, а Кори взяла верх в куда более важном матче — в финале US Open — 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф, комментируя предстоящий полуфинал, ещё не знала, с кем ей играть — с Соболенко или с Крейчиковой. «С Ариной всегда тяжёлые матчи. Она хорошо играет на этом турнире. Финал US Open был тяжёлым. С любой из них будет тяжёлый матч. Это поздние стадии «Большого шлема», и обе они находятся в хорошей форме», — сказала Кори на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Кори Гауфф на Australian Open — 2024 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

А вот Соболенко уже знала, что ей предстоит играть именно с Гауфф. Арина намекнула, что нацелена на реванш после поражения в финале US Open — 2023. «Это супер, просто супер. После US Open я жаждала реванша. Это будет отличный матч. У нас с Коко всегда получаются классные битвы. Очень довольна, что сыграю с ней. С нетерпением жду этого полуфинала», — сказала она после победы в четвертьфинале.

При этом легендарная Мартина Навратилова считала, что фаворитом полуфинала AO-2024 является Соболенко. «Думаю, в этот раз Соболенко будет намного сильнее с ментальной точки зрения. Я не думаю, что она позволит публике сбить её с толку, как это было на Открытом чемпионате США. Коко играет не так хорошо, как в Нью-Йорке, так что это будет скорее испытанием на прочность духа, а не чем-то ещё. Но, учитывая то, как играет Соболенко, я думаю, что Коко будет очень трудно победить», — сказала она в эфире Tennis Channel.

Арина Соболенко на Australian Open — 2024 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Соболенко гораздо лучше вошла в игру, проходившую под закрытой крышей. В первом гейме белоруска подала под ноль, а во втором Гауфф преподнесла ей царский подарок, начав подачу с двух двойных ошибок. Такой шанс Арина упустить просто не могла — 2:0. Тем удивительнее, что она не смогла развить этот успех. В третьем гейме Соболенко не лучшим образом действовала в розыгрышах, что позволило американке сделать обратный брейк, после чего Кори взяла и свою подачу — 2:2.

Далее Соболенко вновь под ноль взяла свой гейм, а потом Гауфф, как и в самом начале встречи, помогла ей, допустив две двойные. За счёт этого, а также благодаря своей активной игре белоруска оформила второй брейк — 4:2. Затем теннисистки выиграли по гейму на подаче, а при 5:3 Арина не смогла подать на сет. При 30:30 она допустила первую двойную в матче, а в следующем розыгрыше пробила в сетку.

В 10-м гейме у Соболенко был сетбол на приёме, но она его не использовала, после чего Гауфф с нескольких геймболов дожала соперницу — 5:5. В 11-м гейме белоруска, подавая, имела геймбол, но затем стала ошибаться, чем и воспользовалась американка, взявшая чужую подачу — 6:5. Однако Кори тоже не смогла подать на партию. Она начала гейм с 30:0, но череда неточностей привела к обратному брейку в исполнении Арины — 6:6. Тай-брейк остался за Соболенко: она вышла на сетболы (6:1) и со второй попытки забрала партию — 7:6 (7:2) за 58 минут.

Арина Соболенко в полуфинале с Кори Гауфф на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Первый гейм второго сета оказался не менее напряжённым, чем предыдущая партия. Соболенко дважды выходила на брейк-пойнт, но упускала его. Гауфф отметилась двумя двойными, однако это не помешало ей забрать свою подачу в этом затяжном гейме, по ходу которого Арина в один из моментов не совладала с нервами. Она не сдержалась и пнула мяч после собственной ошибки.

Арина Соболенко пнула мяч Фото: Кадр из трансляции

В следующих четырёх геймах очки брали исключительно подающие. В шестом гейме Гауфф нарушила эту тенденцию, но смогла взять лишь очко на приёме — 3:3. Затем Соболенко вцепилась в подачу соперницы, даже вышла на брейк-пойнт, однако упустила его, сплоховав на приёме второй подачи. А восьмой гейм белоруска вытащила с 0:30 на подаче — 4:4.

Решающим стал девятый гейм: Арина использовала второй брейк-пойнт, после того как Кори пробила в коридор, и приготовилась подавать на матч. Тут она реализовала второй матчбол (уже после «ровно») — 7:6 (7:2), 6:4 за 1 час 44 минуты.

Вот так Соболенко во второй раз подряд вышла в финал Australian Open. Ей осталось выиграть один матч, чтобы защитить титул. Победная серия Арины в Мельбурне составляет уже 13 поединков (с учётом AO-2023). В решающем матче она сразится с победительницей встречи Даяна Ястремская (Украина, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12). За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

Финал Australian Open 2024 года в женском одиночном разряде состоится в субботу, 27 января.