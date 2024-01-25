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Ольховский: у Медведева есть психологическое преимущество над Зверевым в полуфинале AO

Ольховский: у Медведева есть психологическое преимущество над Зверевым в полуфинале AO
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказал мнение о полуфинальном матче Australian Open — 2024, в котором встретятся немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Даниил Медведев.

«В полуфинале между Медведевым и Зверевым будет хороший теннис, борьба. Очень сложно давать прогноз на этой стадии — оба находятся в хорошей форме и показывают классный теннис. По игре не вижу преимущества ни у кого, по психологии оно есть у Медведева, но тоже небольшое.

В решающих матчах Даня играет более цепко. Зверев тоже сейчас на подъёме — за последние полгода прибавил в игре, физике, мощи. У Медведева же только один матч на этом Australian Open был чистым, остальные были со спадами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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