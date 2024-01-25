Соболенко — о сравнении с Азаренко: надеюсь, мне удастся повторить её результат

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала сравнения со своей соотечественницей двукратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

«Надеюсь, мне удастся провести финальную параллель и повторить её результат. Но в теннисе всякое случается, и я стараюсь об этом не думать. Она это она, я это я. Я сейчас думаю только о хорошем восстановлении, подготовке и борьбе за каждый мяч. У нас нормальные отношения — не могу сказать, что мы постоянно поддерживаем связь, но видимся, общаемся. Да, она меня поздравила, было очень приятно», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

Напомним, финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024 состоится 27 января на арене Рода Лэйвера в Мельбурне. Начало игры запланировано на 11:30 мск.