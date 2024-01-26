Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open
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В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от итальянского спортсмена Янника Синнера (четвёртый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.
Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джоковича семь эйсов и четыре двойные ошибки.
В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.
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