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Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open

Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open
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В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от итальянского спортсмена Янника Синнера (четвёртый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джоковича семь эйсов и четыре двойные ошибки.

В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 7 8 3
6 		6 6 6 6
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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