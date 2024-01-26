Джокович показал второй худший старт в матчах основной сетки ТБШ

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча окончился со счётом 6:1 в пользу Синнера. Второй сет итальянец выиграл со счётом 6:2.

Таким образом, это второй худший старт Новака Джоковича в матчах основной сетки турниров «Большого шлема». Самый худший его старт пришёлся на матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2005 с россиянином Маратом Сафиным. Тогда серб проиграл первые два сета со счётом 0:6, 2:6.

Напомним, Янник Синнер одержал победу над Новаком Джоковичем после четырёх сетов (6:1, 6:2, 6:7, 6:3).