Джокович впервые потерпел поражение на Australian Open за последние 2195 дней

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Новак Джокович впервые проиграл на Australian Open за последние 2195 дней. Предыдущее поражение сербский теннисист потерпел в матче с корейцем Чон Хёном в четвертом раунде турнира в 2018 году.

Напомним, Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне состоится 28 января.