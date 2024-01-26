Камельзон: Джокович показывал уникальные результаты, его вылет с АО — редчайшее явление

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о победе итальянца Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«За последние время в теннисе вылет Джоковича — редчайшее явление. Но это не умаляет заслуг Синнера, он всё-таки четвёртая ракетка мира. Всегда говорю о том, что мировая десятка может претендовать на призовые места турниров «Большого шлема».

Сейчас победу Синнера над Джоковичем будут обсуждать во всём мире. Скорее, даже именно поражение серба. В защиту Новака скажу: сколько можно быть на такой вершине, показывать уникальные результаты, которых не показывали даже Надаль с Федерером, и не иметь спадов? Но Australian Open в этом году, конечно, получается необыкновенный по сценарию турнир», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.