Синнер рассказал о совете Джоковича, который серб дал ему в 2021 году

Финалист Australian Open — 2024, итальянский теннисист Янник Синнер подтвердил подлинность истории о том, что его тренер подошёл за советом к сербу Новаку Джоковичу после первого матча с Синнером в 2021 году. Сегодня, 26 января, Синнер оказался сильнее Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

«Да, эта история – правда. Мне лет в 17-18 представилась возможность потренироваться с ним в Монако. Тогда и начался этот процесс учёбы у лучших игроков мира. После того матча он сказал, что мне надо попробовать более непредсказуемо бить по мячу. Мы старались это сделать. Подача у меня тоже сильно улучшилась. Но у меня есть ощущение, что я ещё сильно могу прибавить», — сказал Синнер после сегодняшнего матча.