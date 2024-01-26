Медведев и Зверев пожали руки после полуфинального матча AO-2024

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и немецкий спортсмен Александр Зверев (шестой в рейтинге ATP) пожали руки после матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Победу в этом матче со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 одержал россиянин.

После завершения встречи теннисисты подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Чемпионом прошлого розыгрыша турнира является сербский спортсмен Новак Джокович, который сегодня, 26 января, проиграл в полуфинале Синнеру. Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024 состоится 28 января.