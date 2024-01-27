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Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024, уверенно обыграв Циньвэнь

Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024, уверенно обыграв Циньвэнь
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии – 2024, тем самым защитив прошлогодний титул.

В финале Australian Open Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15). Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минут. Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжэн шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Напомним, дебютный титул на мэйджоре 25-летняя Соболенко завоевала также на Открытом чемпионате Австралии. В финале соревнований Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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