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Наталья Вихлянцева: шикарный Australian Open Соболенко — результат работы прошлых лет

Наталья Вихлянцева: шикарный Australian Open Соболенко — результат работы прошлых лет
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Арина подошла к Australian Open в идеальной форме. Ей очень подходит покрытие. Получилось так, что она проиграла финал предыдущего турнира, и это дополнительно помогло ей лучше настроиться на AO. Соболенко не проиграла ни одного сета за весь турнир! Был сложный момент с Гауфф, когда Арина была близка к поражению в первом сете, но и там она всё перевернула.

Арина Соболенко — боец, который борется до конца. То, что она показывает сейчас, — результат работы прошлых лет, пути, пройденного с большой командой профессионалов, психологами. Именно это помогло ей провести такой шикарный Australian Open без передряг и сложностей», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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