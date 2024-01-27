Наталья Вихлянцева: шикарный Australian Open Соболенко — результат работы прошлых лет

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Арина подошла к Australian Open в идеальной форме. Ей очень подходит покрытие. Получилось так, что она проиграла финал предыдущего турнира, и это дополнительно помогло ей лучше настроиться на AO. Соболенко не проиграла ни одного сета за весь турнир! Был сложный момент с Гауфф, когда Арина была близка к поражению в первом сете, но и там она всё перевернула.

Арина Соболенко — боец, который борется до конца. То, что она показывает сейчас, — результат работы прошлых лет, пути, пройденного с большой командой профессионалов, психологами. Именно это помогло ей провести такой шикарный Australian Open без передряг и сложностей», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.