Есть второй титул! Соболенко в блестящем стиле выиграла второй финал Australian Open

Арина Соболенко стремительно неслась ко второму «Шлему» в карьере, мечтая защитить титул в Австралии. Белоруска идеально прошла сетку, не оставляя соперницам шансов. Нынешний теннис 25-летней спортсменки близок к идеалу, а физической форме, как и настрою, могут позавидовать многие.

«Я бы сказал так: она повзрослела. Это уже не та прежняя Арина, которая в каждом розыгрыше лупила со всей дури по мячу. Её на сто процентов можно считать фаворитом предстоящего в субботу решающего матча. Но и здесь я могу повторить то, что сказал о мужском финале: это будет отдельная история. Китаянка — цепкая и неприятная соперница. Арина — фаворит, но это не даёт ей стопроцентной гарантии выигрыша», — говорил заслуженный тренер России Борис Собкин.

Интересно, что 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь является лидером среди женщин по количеству двойных ошибок на текущем Открытом чемпионате Австралии – 2024, финалисткой которого является. А раньше за это корили и подкалывали Соболенко, но Арина привела в порядок свою подачу и стала ошибаться намного меньше. Так что прозвище Королева двойных ошибок более неактуально.

Первый сет получился стремительным. Действительно, очень быстрый и разящий старт от Арины, которая пока просто задавливала Чжэн мощью. Ничего не могла китаянка сделать с отличной косой подачей Соболенко. Циньвэнь пыталась играть активно, атаковала, но много ошибалась. Белоруска, само собой, тоже была нацелена на атаку, у неё очень низко и плоско над сеткой летел мяч, и играла белоруска очень качественно.

Арина Соболенко Фото: Graham Denholm/Getty Images

Во второй партии Арина чувствовала себя ещё более уверенно, буквально загоняв соперницу по корту. С трудом доковылявшая до финала Чжэн Циньвэнь была не готова к теннису подобного уровня. Ни физически, ни эмоционально, отсюда такое большое количество ошибок.

Арина переиграла Чжэн Циньвэнь по всем компонентам, проявив настоящий чемпионский характер. Во второй год подряд белоруска забрала титул на Australian Open, проявив себя очень уверенно. Арина не позволяет сомневаться, что именно она, а не Ига Свёнтек является лучшей теннисисткой мира на сегодняшний день. Да, в рейтинге по-прежнему первая Ига, но Соболенко вышла на новый уровень. И, не сомневаемся, в скором времени снова сместит польку с первой строчки.Это лишь вопрос времени.