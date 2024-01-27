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Наталья Вихлянцева: в скором времени Арина Соболенко станет первой ракеткой мира

Наталья Вихлянцева: в скором времени Арина Соболенко станет первой ракеткой мира
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила перспективы белоруски Арины Соболенко после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Думаю, что сейчас Арина Соболенко в намного лучшей форме, чем Свёнтек. Два года назад Иге не было равных, все заранее присваивали ей победы. Сейчас всё изменилось. Хоть по рейтингу Арина и вторая ракетка мира, но по уровню игры она точно превосходит Игу Свёнтек. Думаю, в скором времени Соболенко и по факту станет первой ракеткой мира. Может, покорится Уимблдон и ещё пару турнирчиков. Тогда Свёнтек будет на втором-третьем месте, а Арина — первой», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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