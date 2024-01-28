Шувэй и Мертенс стали чемпионками парного Australian Open, обыграв Остапенко и Киченок
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38-летняя Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия) стали победительницами Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису в парном разряде.
В решающем матче Шувэй и Мертенс (2) со счётом 6:1, 7:5 обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия) (11). Встреча дуэтов прошла на арене Рода Лэйвера и продлилась 1 час и 34 минуты. Шувэй и Мертенс один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Киченок и Остапенко четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Нельзя не отметить, что для Шувэй это второй титул на нынешнем Australian Open. Ранее он выиграла его в миксте, выступая вместе с поляком Яном Зелиньским.
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