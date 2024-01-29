Ракетку Надаля с «Ролан Гаррос» — 2007 продали на аукционе за $ 118 тыс.

Ракетка 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера мирового рейтинга, испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Франции — 2007 была продана на аукционе, сообщает Reuters.

По информации источника, ракетка, которую Надаль использовал в финальном матче «Ролан Гаррос» 2007 года с швейцарским теннисистом Роджером Федерером, была продана за $ 118 тыс. В финале Открытого чемпионата Франции — 2007 21-летний Надаль обыграл Федерера со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 и завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема».

Напомним, всего на счету Надаля 14 побед на «Ролан Гаррос» (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). Испанец четырежды выигрывал US Open, а также два раза становился чемпионом Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.