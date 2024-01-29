Павлюченкова одержала разгромную победу на старте турнира WTA-500 в Линце

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят на харде в помещении.

В матче первого круга Павлюченкова (42-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:0 обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2022, 57-ю ракетку мира итальянку Мартину Тревизан. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 7 минут. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тревизан три эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Павлюченковой в Линце станет победительница матча Ясмине Паолини (Италия, 6) — Кэйти Бултер (Великобритания).