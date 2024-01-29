Павлюченкова одержала разгромную победу на старте турнира WTA-500 в Линце

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят на харде в помещении.
В матче первого круга Павлюченкова (42-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:0 обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2022, 57-ю ракетку мира итальянку Мартину Тревизан. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 7 минут. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тревизан три эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Павлюченковой в Линце станет победительница матча Ясмине Паолини (Италия, 6) — Кэйти Бултер (Великобритания).
- 29 января 2024
-
19:25
-
16:42
-
16:21
-
16:14
-
15:42
-
14:48
-
13:55
-
13:46
-
13:06
-
12:27
-
11:43
-
10:55
-
10:32
-
08:02
-
03:59
-
03:30
-
03:18
-
02:30
- 28 января 2024
-
23:48
-
23:38
-
22:51
-
22:48
-
22:24
-
22:09
-
21:29
-
20:56
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:31
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:49