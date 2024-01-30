Энди Маррей потерпел поражение от Бенуа Пэра на старте турнира в Монпелье

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В стартовом матче Маррей (5) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6 уступил 112-й ракетке мира, представителю Франции Бенуа Пэру. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Маррей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пэра восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Стоит отметить, что во второй партии Маррей проигрывал Пэру со счётом 1:3 и 2:4. Энди сумел вернуться в игру и перевести её в тай-брейк, однако его он проиграл. Этот сет продлился 1 час и 8 минут.