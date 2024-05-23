Янчук: Надалю не повезло, потому что он станет клиентом Зверева на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение об итогах жеребьёвки мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024. В первом раунде соревнований бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Надалю не повезло, потому что он станет клиентом Зверева. Тут даже не сомневаюсь. У Рафаэля не больше пяти процентов шансы. У наших же ребят всё хорошо, пройдут дальше. Они должны перешагнуть первую ступеньку. Конечно, сюрпризы не исключены, но все в форме и рангом повыше будут. Было бы хорошо, если дошли до полуфинала, а там как повезёт. Но я бы не забегал вперёд и не говорил о четвертьфинале. Пусть играют каждый круг и проходят дальше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На старте турнира российский теннисист Даниил Медведев встретится с Домиником Кёпфером (Германия), а Андрей Рублёв будет играть против Таро Даниэла (Япония).