Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Надалю не повезло, потому что он станет клиентом Зверева на «Ролан Гаррос»

Янчук: Надалю не повезло, потому что он станет клиентом Зверева на «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение об итогах жеребьёвки мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024. В первом раунде соревнований бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Надалю не повезло, потому что он станет клиентом Зверева. Тут даже не сомневаюсь. У Рафаэля не больше пяти процентов шансы. У наших же ребят всё хорошо, пройдут дальше. Они должны перешагнуть первую ступеньку. Конечно, сюрпризы не исключены, но все в форме и рангом повыше будут. Было бы хорошо, если дошли до полуфинала, а там как повезёт. Но я бы не забегал вперёд и не говорил о четвертьфинале. Пусть играют каждый круг и проходят дальше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На старте турнира российский теннисист Даниил Медведев встретится с Домиником Кёпфером (Германия), а Андрей Рублёв будет играть против Таро Даниэла (Япония).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Рафаэля Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android