«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Рафаэля Надаля
Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля.
- 1/64 финала: Александр Зверев (Германия)
- 1/32 финала: Давид Гоффен (Бельгия)
- 1/16 финала: Таллон Грикспор (Нидерланды)
- 1/8 финала: Карен Хачанов (Россия)
- 1/4 финала: Даниил Медведев (Россия)
- 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия)
- Финал: Янник Синнер (Италия)
Напомним, жребий в 1/64 финала свёл друг с другом британского теннисиста Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немецким спортсменом Дрмиником Кёпфером.
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