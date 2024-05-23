«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Рафаэля Надаля

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

1/64 финала: Александр Зверев (Германия)

1/32 финала: Давид Гоффен (Бельгия)

1/16 финала: Таллон Грикспор (Нидерланды)

1/8 финала: Карен Хачанов (Россия)

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия)

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия)

Финал: Янник Синнер (Италия)

Напомним, жребий в 1/64 финала свёл друг с другом британского теннисиста Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немецким спортсменом Дрмиником Кёпфером.