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Три матча с участием россиян попали в пятёрку лучших встреч Australian Open-2024

Три матча с участием россиян попали в пятёрку лучших встреч Australian Open-2024
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Пресс-служба Australian Open в своих социальных сетях опубликовала список из пятёрки лучших матчей недавно завершившегося турнира. В топе — три встречи с участием российских игроков.

Список выглядит следующим образом:

  • Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) 6:4; 3:6; 6:4.
  • Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан) 6:4; 4:6; 7:6 (22:20).
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Кори Гауфф (США) 7:6 (7:2); 6:4.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия) 6:4; 6:7 (5:7); 6:7 (4:7); 6:3; 6:0.
  • Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) 3:6; 3:6; 6:4; 6:4; 6:3.

Напомним, победителем Открытого чемпионата Австралии у мужчин стал итальянец Янник Синнер. У женщин титул второй год подряд завоевала белоруска Арина Соболенко.

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