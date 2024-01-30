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Блинкова завершила выступление на турнире WTA-500 в Линце, уступив 159-й ракетке мира

Блинкова завершила выступление на турнире WTA-500 в Линце, уступив 159-й ракетке мира
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Сегодня, 30 января, состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA-500, который проходит в Линце (Австрия). 50-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова уступила немке Юле Нимайер (159). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Германии.

Матч продлился 1 час 21 минуту. Нимайер подала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Блинковой в этой встрече три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.

Линц. 1-й круг
30 января 2024, вторник. 18:30 МСК
Анна Блинкова
50
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Юле Нимайер
159
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер

Во втором круге Нимайер встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится 31 января. Отметим, что призовой фонд турнира в Линце превышает $ 920 тысяч.

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