Блинкова завершила выступление на турнире WTA-500 в Линце, уступив 159-й ракетке мира
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Сегодня, 30 января, состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA-500, который проходит в Линце (Австрия). 50-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова уступила немке Юле Нимайер (159). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Германии.
Матч продлился 1 час 21 минуту. Нимайер подала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Блинковой в этой встрече три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.
Линц. 1-й круг
30 января 2024, вторник. 18:30 МСК
50
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
159
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Во втором круге Нимайер встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится 31 января. Отметим, что призовой фонд турнира в Линце превышает $ 920 тысяч.
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