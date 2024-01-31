«Я сейчас нахожусь в ужасном положении». Маррей — о провокационной статье BBC

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на провокационную статью BBC «Близок ли конец для трёхкратного победителя ТБШ после очередного поражения?»

«Запятнать моё наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас нахожусь в ужасном положении. Большинство людей в моей ситуации сейчас бросили бы всё и сдались. Но я не большинство, и мой разум работает по-другому. Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые, как я знаю, способен», — заявил Маррей.

Напомним, в первом круге прошедшего Australian Open — 2024 Маррей проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.