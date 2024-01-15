Энди Маррей: возможно, это был мой последний матч в Мельбурне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 заявил, что может больше никогда не сыграть на этом турнире.

«Возможно, это был мой последний матч в Мельбурне», — сказал Маррей после матча.

Напомним, Маррей в первом круге Australian Open — 2024 проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.

Открытый чемпионат Австралии продлится до 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.