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«Спасибо за доверие». Теннисист Алькарас пошутил о переходе полного тёзки в «Ювентус»

«Спасибо за доверие». Теннисист Алькарас пошутил о переходе полного тёзки в «Ювентус»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас иронично отреагировал на переход аргентинского футболиста «Саутгемптона» Карлоса Алькараса, который является его полным тёзкой, в «Ювентус» на правах аренды.

«Я буду стараться изо всех сил! Спасибо за доверие», — написал Алькарас на странице в соцсетях и добавил смеющийся эмодзи.

Напомним, на прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии — 2024 Карлос Алькарас дошёл до четвертьфинала, где проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву. Победителем Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Янник Синнер, в финале соревнований обыгравший третью ракетку мира российского спортсмена Даниила Медведева.

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