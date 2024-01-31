«Ювентус» арендовал Карлоса Алькараса за € 3,7 млн

Центральный полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» усилился молодым аргентинским хавбеком Алькарасом Фото: ФК «Ювентус»

«Бьянконери» арендовали 21-летнего футболиста за € 3,7 млн до конца нынешнего сезона. Итальянский клуб при желании сможет выкупить аргентинца за € 49,5 млн.

Алькарас перешёл в «Саутгемптон» из аргентинского «Расинга» прошлой зимой за € 13,65 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «святых» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стали известны подробности несостоявшегося перехода форварда «Ювентуса» Мойзе Кина в мадридский «Атлетико».