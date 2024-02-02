Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Монпелье, где встретится с Бубликом

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, 30-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В 1/4 финала спортсмен обыграл 144-ю ракетку мира из Франции Гарола Майо. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут. Феликс Оже-Альяссим по ходу матча выполнил 10 эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из шести и допустил две двойные ошибки. На счету Гарола Майо — две подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта (100%) и четыре двойные ошибки.

В полуфинале Феликс Оже-Альяссим сыграет с 27-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов: в двух из трёх предыдущих матчей победа оставалась за канадцем (Шанхай-2019 и Базель-2022), одну выигрывал казахстанец (Гамбург-2020).