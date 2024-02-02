Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Линце, уверенно обыграв Элисе Мертенс
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 42-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В 1/4 финала спортсменка уверенно обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Анастасия Павлюченкова выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету Элисе Мертенс в этом матче — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух и одна двойная ошибка.
За выход в финал российская теннисистка поборется с первой сеяной турнира — 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Их матч состоится в субботу, 3 февраля.
Комментарии
- 2 февраля 2024
-
22:38
-
22:01
-
21:18
-
20:44
-
19:33
-
19:11
-
18:52
-
18:30
-
18:27
-
17:50
-
16:47
-
15:25
-
14:34
-
14:15
-
10:51
-
02:48
-
02:15
-
00:55
-
00:32
- 1 февраля 2024
-
23:42
-
23:33
-
22:57
-
22:36
-
22:15
-
20:53
-
20:46
-
19:45
-
19:39
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
17:45
-
17:23
-
16:36
-
16:29
Партнерский контент