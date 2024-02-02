Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Линце, уверенно обыграв Элисе Мертенс

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 42-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В 1/4 финала спортсменка уверенно обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Анастасия Павлюченкова выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету Элисе Мертенс в этом матче — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух и одна двойная ошибка.

За выход в финал российская теннисистка поборется с первой сеяной турнира — 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Их матч состоится в субботу, 3 февраля.