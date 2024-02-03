Павлюченкова в двух сетах проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 42-я ракетка мира, потерпела поражение в полуфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Спортсменка в двух сетах проиграла 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Анастасия Павлюченкова не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Елены Остапенко 10 выполненных эйсов, три реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки.

В финале турнира Елена Остапенко встретится с 21-й ракеткой мира из России Екатериной Александровой. Ранее у спортсменок было семь личных встреч, в четырёх из них побеждала россиянка (Сеул-2018, Истбурн-2019, Мадрид-2022 и Сеул-2022), в трёх сильнее была латвийка (Линц-2019, Сан-Диего-2023 и Аделаида-2024).