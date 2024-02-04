19-летняя россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Это первый титул такого уровня в карьере спортсменки.
Соперницей россиянки в финальном поединке стала китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 45-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Шнайдер со счётом 6:3, 2:6, 6:1.
Хуахин. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 13:40 МСК
108
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|2
|6
|
|6
|1
45
Чжу Линь
Ч. Линь
Встреча на центральном корте «Тру Арены» продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время россиянка сделала одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница не сделала ни одного эйса, при этом Чжу Линь не допустила ни одной двойной ошибки.
Призовой фонд турнира, начавшегося 29 января, составил $ 267 082.
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