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19-летняя россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

19-летняя россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Это первый титул такого уровня в карьере спортсменки.

Соперницей россиянки в финальном поединке стала китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 45-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Шнайдер со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Хуахин. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 1
         
Чжу Линь
45
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Встреча на центральном корте «Тру Арены» продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время россиянка сделала одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница не сделала ни одного эйса, при этом Чжу Линь не допустила ни одной двойной ошибки.

Призовой фонд турнира, начавшегося 29 января, составил $ 267 082.

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